Joueur clé de l’OM depuis de nombreuses saisons, Dimitri Payet a expliqué pourquoi il ne souhaite pas quitter le sud de la France.

Interrogé par Brut cette semaine, Dimitri Payet a dévoilé les raisons de son amour pour l’Olympique de Marseille. « Je pense que j’ai fait, on va dire, quasiment tous les plus grands clubs en France avec Nantes, Lille, Saint-Etienne. Mais quand on a connu ici, c’est compliqué d’aller ailleurs. Je l’ai fait, mais il y a quelque chose ici qui m’attire, c’est d’être sans cesse pression, sans cesse attendu, et on ne peut pas se reposer sur ce qu’on a déjà fait ou sur le match d’avant. On peut faire six mois au top niveau, rater deux matchs et on vous tombe dessus, donc ça pousse à travailler, à travailler dur. Et surtout, c’est aussi le fait de jouer dans ce stade-là. Et moi j’ai toujours dit que je jouais au foot pour être dans ce genre de stade. »

Le Réunionnais de 34 ans a aussi fait part de ses astuces pour gérer la pression. « Ce que je dis souvent aux nouveaux arrivants, c’est que, quand ça va bien, c’est facile de jouer ici, parce que tout va bien. Mais, par contre, quand on joue là-dedans et que ça siffle, ce n’est pas la même sauce et il ne faut pas se cacher, donc Marseille peut vous sublimer comme Marseille peut vous éteindre. Et on l’a vu avec de très grands joueurs qui sont passés ici mais qui n’ont pas réussi à supporter cette pression quotidienne. »