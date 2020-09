Dimitri Payet avait clairement chambré le Paris Saint-Germain après sa défaite en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich en publiant un tweet rappelant que l’Olympique de Marseille était le seul club français a avoir remporté la C1. Un message qui avait fait le buzz et qui n’avait pas fait plaisir à tout le monde. Mais Payet assume entièrement, à deux jours du choc face au PSG.

“C’est un tweet qui m’a fait beaucoup rigoler, j’ai vu ce GIF, donc je l’ai reposté. Mais voilà, je vois qu’avant on se plaignait que les joueurs faisaient de la langue de bois, maintenant qu’on se charrie c’est le buzz… Moi ça m’a bien fait rire, mais il n’y a pas plus d’histoire que ça. Je ne le regrette pas. C’est de bonne guerre on va dire. Je me souviens d’un match en Europa League à Limassol, on se fait rejoindre de 2-0 à 2-2, le site officiel du PSG avait fait un tweet. Entre ennemis, on se charrie là dessus. Mais non, je ne le regrette pas et ça ne me met pas de pression.” a déclaré Payet lors du interview accordée à Le Phoceen.