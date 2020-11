Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet n’est pas dans une grande forme en ce moment.

Avant d’affronter le FC Porto ce mardi soir en Ligue des Champions, le tricolore est revenu sur son début de saison compliqué et accepte les critiques. Il compte faire plus et ainsi se relancer cette saison.

« Pas grand chose. La critique fait partie du jeu. Quand on est un peu moins bon, il faut savoir l’accepter, se remettre en cause, chose que je fais personnellement. Je sais qu’il n’y a que le travail pour faire en sorte d’être plus performant, plus décisif. On n’a pas été flamboyant dans le jeu mais il faut savoir gagner quand le jeu n’est pas là. Je pense qu’on travaille beaucoup pour s’améliorer », a souligné le meneur de jeu marseillais devant les médias. Pour le moment, il a été buteur face à l’Olympique Lyonnais lors du match nul 1-1 dans l’Olympico.