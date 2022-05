Dimitri Payet, 35 ans, a snobé Manchester United ainsi que d’autres « grands clubs » pour privilégier l’Olympique de Marseille. Un choix sur lequel il est revenu dans une interview accordée à l’émission «Le Vestiaire» sur RMC Sport.

« Je ne suis pas quelqu’un qui vit avec des regrets. J’ai fait un choix, qui était aussi bien sportif que familial, de revenir à Marseille. Il y avait aussi d’autres clubs, de grands clubs. Il y avait Manchester United et d’autres. C’était un choix personnel et familial. Je pense que ça a été le meilleur pour moi et ma famille », a déclaré Dimitri Payet.

« J’ai eu la chance de connaître l’OM et maintenant que vous y êtes, vous savez ce que c’est. Forcément, pouvoir passer toutes ces années ici et finir ma carrière ici, c’est quelque chose d’énorme pour moi et ma famille. J’espère bien finir ici, le plus tard possible, et partir en laissant une bonne trace ».