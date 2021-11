Vivement critiqué lors de ses premières prestations sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Pau Lopez y a répondu sur les terrains en redorant son blason. Amusé il revient les propos à son encontre et notamment les critiques sur son jeu aux pieds.

« Les gens vont au stade et veulent que l’équipe gagne. Parfois ils doivent se dire : ‘Mais que fait ce gardien à garder le ballon dans les pieds sans bouger ?!’ On peut comprendre que les supporters s’agacent, voire même te sifflent, car ils vivent le match, ça peut se comprendre. Mais c’est notre façon de jouer. Balancer pour balancer, c’est parfois bien pire que de faire ce que tu as planifié, travaillé, de respecter ta manière habituelle de jouer. Mais je pense qu’il n’y avait rien de personnel ou contre moi. C’est simplement la passion qu’il y a dans les tribunes, l’envie de gagner et cette fausse impression que l’on reste calme avec le ballon« , a déclaré Pau Lopez au micro de RMC.

Dans le même entretien, le portier espagnol est également revenu sur sa concurrence avec Steve Mandanda. Une confrontation qu’il détaille avec minutie.