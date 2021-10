Après avoir chipé la place de Steve Mandanda sur le terrain, Pau Lopez grapille aussi des points dans le vestiaire de l’OM.

Titulaire indiscutable dans les cages de l’Olympique de Marseille depuis quelques mois aux dépens de Steve Mandanda, Pau Lopez fait aussi l’unanimité dans le vestiaire. Encore auteur d’un clean sheet le week-end dernier dans le Classico face au PSG (0-0), le portier espagnol semble bien parti pour ne laisser que des miettes à son ainé.

Interrogé à son sujet dans les colonnes de La Provence, Alvaro Gonzalez a vanté les mérites de son compatriote. « Il ne prend pas de buts, on est content pour lui. C’est un très bon gardien, un international. Pau, je n’ai même pas besoin d’en parler tellement il est fort ». Même son de cloche du côté de William Saliba, qui ne semble pas mécontent de l’arrivée de l’ancien de la Roma dans les buts. « Plus les matchs passent, plus il monte en régime, c’est bien pour nous. Qu’il continue à nous faire du bien. »