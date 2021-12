Nouveau gardien numéro un de l’Olympique de Marseille, Pau Lopez a remporté son duel face à Steve Mandanda et Maxence Volpe en est conscient.

« Je donne les félicitations à Pau Lopez. J’étais à fond sur Mandanda en début de saison. Je me suis dit que ce n’était pas rendre service à Pau Lopez de le mettre dans cette situation-là, de prendre la place d’un monument… Mais je ne m’attendais pas à voir un gardien capable de tenir la route, en apportant quelque chose de plus grâce à son positionnement. Il manque encore un peu de charisme. Par rapport à la situation dans laquelle l’OM l’a mis, on ne peut rien lui reprocher. Je le félicite pour ses performances. Après, ok il n’a pas fait un grand match. Mais c’est parce que l’OM n’a pas subi plein d’occasions dans un même match. Tout ce qu’il a eu à faire, dans la grande globalité, il l’a bien fait. Au début, on avait peur de son jeu au pied, mais plus maintenant, il ne perd jamais le ballon. » A annoncé le journaliste qui était pourtant pro-Mandanda en début de saison.