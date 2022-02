Titulaire hier après-midi dans les buts de l’Olympique de Marseille lors du match nul 1-1 sur la pelouse du stade de l’Aube face au club troyen. Un nul, dont Pau Lopez a encore beaucoup de mal à se remettre comme il l’a confié après la rencontre.

« C’est difficile. La première mi-temps, on a bien joué je pense et on marque. En deuxième mi-temps, on a perdu plus de ballons. Le but à la fin est difficile. On est en train de perdre beaucoup de points, surtout chez nous. On savait qu’aujourd’hui (dimanche), le match était important. L’équipe la plus régulière sera celle qui finira deuxième. Je pense que parfois, on change une fois qu’on a marqué un but. Le football, c’est comme ça. On a perdu deux points importants mais on continue car la semaine prochaine, il y a Monaco. C’est difficile pour moi. Mais on doit s’améliorer. Je pense qu’aujourd’hui, on a vu l’OM des dernières semaines, même si on a mieux joué au ballon que face à Qarabag et Clermont. On doit continuer à s’améliorer pour gagner les matchs », a confié le portier espagnol, très déçu de ce résultat et de l’absence de victoire.