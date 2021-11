Daniel Riolo a vraiment grandement apprécié le match de Pau Lopez hier soir en Ligue 1 face à l’équipe de Clermont.

Le gardien espagnol a prouvé une fois de plus qu’il était largement en mesure de rivaliser avec Steve Mandanda et même lui prendre définitivement sa place de titulaire de l’équipe. Une tendance confirmée à 100% par Daniel Riolo qui commence à apprécier les prestations du joueur prêté par l’AS Roma cette saison en Ligue 1.

« Cette équipe de l’OM est toujours en formation et en préparation de ce qu’elle veut faire. Evidemment, je veux bien entendre les gens qui pensent que ce n’était pas un super match. Néanmoins, tout ce que veut mettre en place Sampaoli on le voit au départ, avec des relances courtes de derrière. D’ailleurs on peut faire un mini bilan sur Pau Lopez, je le trouve excellent en gardien et en premier relanceur, il y a de la sérénité dans le jeu. Même quand les relances sont manquées, l’OM n’est pas en panique, immédiatement les joueurs sont sur le coup, je valide le choix. Guendouzi était très fort ce soir, tous les ballons passent par lui, franchement j’ai critiqué ce mec par le passé, mais c’est vraiment un sacré joueur. Le bémol, c’est offensivement l’OM ne voulait pas faire mal. » Explique-t-il sur les ondes de « RMC. »