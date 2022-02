Relégué sur le banc cette saison, Steve Mandanda va devoir se contenter des miettes de Pau Lopez pendant encore de longues saisons.

Actuellement prêté par l’AS Roma, Pau Lopez sera définitivement acheté par l’Olympique de Marseille cet été et il ne compte pas refaire ses valises de sitôt. Dans une interview accordée au site officiel de l’OM, le gardien espagnol a confirmé son intention de vouloir s’inscrire au club dans la durée au grand dam du vétéran Steve Mandanda.

« Si je veux m’installer à Marseille ? Oui, c’est mon intention. Je veux être ici et rester ici. Je ne veux pas partir de Marseille. J’ai un contrat de quatre ans et j’espère l’honorer. J’ai une bonne relation avec le président (Pablo Longoria), donc la seule raison de partir serait que lui me le demande. Quand tu es quelque part où tu es heureux, tu ne veux pas partir, surtout quand tu as pris de mauvaises décisions dans le passé. »