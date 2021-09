Titulaire dans les buts de l’Olympique de Marseille samedi soir lors de la victoire 2 buts à 0 face à l’AS Monaco en Ligue 1, Pau Lopez a disputé son tout premier match avec le club phocéen.

L’occasion pour les fans et le grand public de faire connaissance avec le portier espagnol de 26 ans, arrivé au club lors du mercato estival. Justement, lors d’un entretien accordé à la « Provence », Thomas N’Kono est revenu sur le profil et les qualités de l’ancien de la Roma. « Il a gagné en maturité et en expérience depuis ses débuts. C’est un gardien moderne qui sait jouer avec une défense avancée ou basse. Il joue bien au pied, c’est aussi sa force. C’est un grand gardien qui a été formé pour jouer dans tous les systèmes. D’ailleurs, il a été très bien à la Roma, il a perdu sa place parce qu’il s’est blessé en fin de saison dernière. » Indique celui qui a entraîné Lopez il y a quelques années lors de son passage à l’Espanyol de Barcelone.