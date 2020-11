Pour le site de fans Football Club de Marseille, Franck Passi était l’invité du dernier Débat Foot Marseille, une vidéo d’échanges de plus d’une heure. L’ancien coach de l’OM a donné des éléments de réponses pour tenter d’expliquer le secteur offensif marseillais à la peine depuis le début de la saison.

Lors du dernier Débat Foot Marseille, Franck Passi est revenu sur les carences en attaque de l’OM. Pour lui, le mercato et la mauvaise gestion des recrutements sont des pistes pour expliquer ce secteur offensif en berne. « En tant qu’entraineur, on est jugé sur les objectifs. Le gros problème qu’a André Villas-Boas est qu’il n’a pas une défense très rapide ni une attaque très rapide. Du coup où il positionne son bloc ? S’il se met très haut, on va lui balancer des ballons dans son dos et cela va être problématique, s’il se met loin du but c’est aussi compliqué pour amener le ballon dans la surface adverse. D’autant plus qu’il n’a pas un attaquant, je ne dénigre pas les qualités de Benedetto, mais ce n’est pas un attaquant Champions League. Quelque part on en revient toujours à la même chose. On parlait déjà de l’attaquant de l’OM il y a un an sur ce plateau. Je crois que le plus gros problème de l’OM c’est de ne pas avoir su recruter les deux ou trois joueurs nécessaires pour être plus costaud. »

Dimitri Payet et Dario Benedetto, qui ne sont que l’ombre d’eux-mêmes en ce moment, contribuent également à cette spirale négative. Passi a rappelé que le niveau actuel de ces deux cadres importants, normalement influents dans le jeu quand ils sont au top, explique cette méforme collective. « L’année dernière cela a quand même fonctionné avec les mêmes joueurs, il ne faut pas tout jeter non plus. Aujourd’hui Dimitri (Payet) n’est pas en forme, il n’arrive pas à s’imposer comme il s’imposait au moment où l’OM marchait très fort. Quelque part, ça plus le fait que Benedetto ne fonctionne pas comme il faut cela enlève du pouvoir d’attaque. Quand tu as bloqué Thauvin, c’est fini, tu as bloqué l’OM. Dans le football français la vitesse devant c’est quand même primordial. La seule chose que l’on a c’est deux joueurs de pieds (inversés) sur les côtés et pas un joueur qui est capable de prendre la profondeur. Contre City, AVB a mis Radonjic comme attaquant de pointe, car il cherchait à faire mal à l’adversaire. Il faut de la vitesse devant pour ça surtout face à des défenseurs lents. »