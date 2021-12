Dans les colonnes de La Provence, l’ancien gardien de but de Marseille ne comprend pas la mise au placard de Steve Mandanda au profit du gardien espagnol Pau Lopez. Olmeta assume être « 100 % pro-Mandanda« .

Cette saison la légende marseillaise Steve Mandanda a perdu sa place de titulaire. Il n’a disputé que quatre matchs de Ligue 1 et un seul match de Ligue Europa. Le gardien de 36 ans a été devancé par Pau Lopez qui a gagné sa place avec ses excellentes performances dans les cages olympiennes. Il est notamment le dernier rempart de la meilleure défense de Ligue 1. Si cette situation a été comprise par tous les spécialistes et notamment les supporters, Pascal Olmeta ne supporte pas cette mise à l’écart du gardien français. « Lopez a des qualités, forcément, et il joue en fonction de ce que veut Sampaoli. Sur sa ligne, il n’y a pas grand-chose à dire, mais il ne prend pas d’initiative au pied. Il dégage en touche dès qu’il est pressé. En plus, il n’a aucun style de gardien de but ! Après, quand tu as la meilleure défense du championnat, il n’y a rien à dire. Je suis un peu méchant mais j’ai les glandes par rapport à Steve (Mandanda). La fin est triste : il a tout perdu, l’OM et l’Equipe de France alors qu’on était à deux doigts de lui faire une statue », déclare l’ancien gardien gardien dans La Provence.