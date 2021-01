L’Olympique de Marseille est en plein doute ! Avec ce mercato hivernal, les dirigeants souhaitent attirer un attaquant pour venir seconder Dario Benedetto. Un choix qui laisse Carine Galli, consultante L’Equipe, perplexe.

“Marseille sur le podium, est-ce conditionné à la venue d’un attaquant ? Non. Car l’OM a des adversaires qui sont supérieurs, comme Lille, Lyon, le PSG ou Monaco. Marseille a un problème de buteur, avec Benedetto, oui. Mais ils ont aussi des soucis au milieu de terrain, qui est extrêmement neutre. Kamara et Gueye enchaînent, mais il y a des questions sur Sanson et Rongier. Il y a des problèmes de latéraux, et est-ce que Lirola va tout changer ? Je n’en suis pas sûr. Si l’OM termine à la quatrième place, ce ne serait pas une saison ratée. Car il y a des équipes qui sont devant, elles sont meilleures, elles produisent plus de jeu, avec un effectif plus large. Donc ce ne serait pas un scandale de voir l’OM en dehors du podium, par rapport à ce que l’on a vu en première partie de saison”, a indiqué la chroniqueuse dans L’Equipe du Soir.