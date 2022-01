Ancien Ballon d’Or et attaquant de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin est revenu sur la saison du buteur polonais Arkadiusz Milik.

« Ces derniers temps, il y a de moins en moins de jeu sur les côtés ou alors ça ne va jamais au bout, les centres sont plus rares ou ils n’arrivent pas. C’est la différence entre les attaques rapides et les attaques placées. Et Milik est bien meilleur quand l’équipe se projette vite devant. Ce n’est pas un joueur rapide qui prend l’espace mais il en a besoin d’un minimum, il aime être servi lancé. Il n’a jamais le duel qu’il veut, celui où il est redoutable, de face et en un-contre-un. » Explique l’actuel entraineur de l’équipe de Chartres.