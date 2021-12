Ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin livre ses impressions sur le match de Coupe de France qui attend les Phocéens dimanche contre Chauvigny.

Aujourd’hui entraîneur de l’équipe de Chartres en National 2, Papin s’est confié pour la « Provence » et pense que l’OM peut signer un carton contre le bourreau de son équipe au tour précédent. « Je le répète, ils sont solides, mais si l’OM marque vite, ça peut tourner au carton. J’avais vu OM – Cannet – Rocheville et ça n’a rien de comparable, même si, au Vélodrome, ils n’avaient aucune chance. Chauvigny est moins bon. Solide, mais pas rapide. Avec de gros soucis sur les coups de pieds arrêtés, les corners notamment, même s’ils sont grands. L’OM étant performant dans ce domaine, c’est un atout supplémentaire pour planter des buts. Alors, tant que l’OM n’aura pas marqué, ce sera compliqué, mais après le premier but, ça peut être portes ouvertes, trois, quatre, cinq buts. Parce que physiquement, ils auront du mal à tenir contre une des meilleures équipes de Ligue 1 ». A-t-il indiqué un brin revanchard.