Présent hier soir sur la pelouse du Stade Vélodrome pour disputer le match des héros pour l’UNICEF organisé par Didier Drogba, Benoît Paire a lancé un petit défi à Alvaro Gonzalez, le défenseur central de l’OM.

« Alvaro il joue pas très bien (rire), il faut que je le prenne plutôt à l’apéro. Plus sérieusement, Alvaro, Rongier, c’est des joueurs que j’apprécie beaucoup, en plus c’est des mecs en or. Ils font du bien à l’OM en plus, j’ai la chance de les connaitre et de pouvoir jouer un peu avec eux. » A indiqué le tennisman qui est un grand supporter de l’Olympique de Marseille et qui donne rendez-vous sur le terrain au solide roc espagnol…