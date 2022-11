En plus l’opération Gerson, l’Olympique de Marseille tenterait d’enregistrer l’arrivée de Pedro Guilherme, buteur de l’écurie brésilienne.

Plus les jours passent, plus Gerson se rapproche de Flamengo. Une belle vente en perspective pour l’Olympique de Marseille. En plus de l’annulation des versements que les Olympiens devaient encore honorer, 20 millions d’euros seront récupérés soit la quasi-totalité du montant déboursé lors de son arrivée. Une opération bénéfique pour l’OM qui pourrait être couplée à une seconde transaction qui fait déjà des émules sur la Canebière.

En effet, selon les informations divulguées par Le Phocéen, Pablo Longoria souhaiterait réaliser un véritable coup de génie en enrôlant Pedro Guilherme. Sélectionné par Tite avec le Brésil pour disputer le prochain Mondial au Qatar, l’attaquant de 25 ans serait très apprécié par la direction de l’Olympique de Marseille ainsi que par son technicien, Igor Tudor. Une double transaction pourrait donc avoir lieu dès cet hiver.