Pour Jean-Charles De Bono, l’OM a impérativement besoin de renforts sur le côté gauche de l’attaque pour la suite de la saison.

Plutôt satisfait du début de saison de l’Olympique de Marseille, le journaliste Jean-Charles De Bono a tout de même ciblé un gros point faible que Pablo Longoria devra gommer pendant le mercato hivernal.

« Je pense qu’il nous faut un attaquant sur le côté gauche. De toute manière, un attaquant supplémentaire, que ce soit un ailier gauche ou un attaquant de pointe, il en faudra un. Il a souvent fait commencer de la Fuente, Luis Henrique dernièrement et il a mis Dieng en deuxième ou troisième position. Je pense qu’il faut aussi un latéral gauche ou un piston gauche pour suppléer Luan Peres. Aujourd’hui, le football moderne avec des latéraux, des pistons… Par moment, j’ai le sentiment que Luan Peres est un peu émoussé, qu’il aurait besoin de récupérer un petit peu. Même si on a la meilleure défense, ce n’est pas non plus le meilleur latéral gauche qu’on a eu. Je pense vraiment que ce sont les deux postes où il faudrait récupérer des joueurs. »