Pisté par Luis Campos lorsqu’il était au LOSC, Abdulkadir Ömur pourrait bien signer en France. L’Olympique de Marseille, mené par Pablo Longoria, aurait formulé une offre de 12 millions d’euros à Trabzonspor pour s’adjuger les services de l’international de 22 ans.

Coéquipier de Yusuf Yazici avant qu’il ne s’envole rejoindre Luis Campos du côté du LOSC, Abdulkadir Ömur était une autre cible privilégiée par le directeur sportif portugais qui n’avait pu, à l’époque, n’enrôlait qu’un seul des deux espoirs turcs. Aujourd’hui, une nouvelle opportunité s’offrirait à l’international de 22 ans, auteur d’une saison convaincante avec 7 buts et 2 passes décisives en 26 rencontres de championnat.

Selon les informations de Ignazio Genuardi, Pablo Longoria et sa cellule de recrutement seraient présents en Turquie afin de superviser Abdulkadir Ömur. Formé à Trabzonspor, le Truc y est lié jusqu’en 2024. Profil apprécié par la direction olympienne, il pourrait pallier aux défaillances de Luis Henrique, Amine Harit et Konrad de la Fuente. Pour ne pas se laisser devancer par la concurrence, l’Olympique de Marseille aurait d’ores et déjà formulé une offre de 12 millions d’euros.