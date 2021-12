Furieux suite aux propos discriminatoires lancés au Troyen Hyun-Jun Suk, Pablo Longoria a pris des mesures drastiques.

Entré sur la pelouse en fin de rencontre mercredi soir, le Sud-Coréen Hyun-Jun Suk avait été la cible de propos racistes lancés depuis le banc marseillais. « Le samouraï, il nous l’a découpé deux fois » ou encore « il va en faire des sushis », pouvait-on clairement entendre à l’antenne d’Amazon Prime Vidéo dans un Stade Vélodrome à huis clos. De quoi agacer Pablo Longoria, qui a immédiatement présenté ses excuses au joueur Troyens.

Mais de n’est pas tout. Selon RMC, le président de l’Olympique de Marseille a convoqué ce vendredi l’un des auteurs présumés de ces propos discriminatoires et lui a signifié que l’OM jugeait « inacceptables » les termes employés. L’Espagnol a également demandé à toutes les personnes présentes sur le banc de ne plus jamais parler des joueurs adverses. Des règles de respect non négociables, d’autant que tout écart de conduite sera lourdement sanctionné.