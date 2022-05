Fantomatique du côté de Manchester United, Eric Bailly devrait quitter les Reds Devils cet été. Courtisé par plusieurs écuries en Europe, il serait sur les tablettes de l’OM et de l’OL.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2024, Eric Bailly ne devrait pourtant pas s’éterniser chez les Reds Devils alors que son statut ne fait que s’amenuiser depuis son arrivée. Cette saison, l’Ivoirien n’a disputé que 7 rencontres toutes compétitions confondues et devrait être poussé vers la sortie cet été. Désireux de trouver un club capable de lui offrir du temps de jeu, il serait ravi de l’intérêt que lui porte plusieurs écuries européennes dont l’OL et l’OM. Selon les informations dévoilées par But, Pablo Longoria le cible pour pallier les départs de trois hommes : William Saliba, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara tandis que les Gones tentent de s’attacher ses services afin de combler le vide laisser par Jason Denayer (départ libre) ainsi que par le décevant Jérôme Boateng, qui ne sera pas conservé cet été.