Auteur d’un mercato inimaginable, Pablo Longoria a réalisé un travail tout simplement fantastique cet été en recrutant des joueurs d’un calibre exceptionnel pour un OM en grandes difficultés. Une alchimie qui a vite pris entre des nouvelles recrues prometteuses et des anciens qui retrouvent un second souffle. Un nouvel allant qui pourrait vite prendre fin lors du marché 2022.

Malgré des finances restreintes, Pablo Longoria a réalisé un travail fantastique en créant, en un été, un effectif consistant qualitativement et quantitativement pour Jorge Sampaoli. Néanmoins, si plusieurs recrues ont définitivement rejoint l’OM, d’autres comme William Saliba et Hamine Arit quitteront le club l’été prochain. Des départs dont pourraient également faire partie Arkadiusz Milik, Valentin Rongier, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car alors que le club olympien a besoin de liquidités. Des projections angoissantes qui n’inquiètent pas particulièrement Najet Rami.

« L’effectif de l’OM a été totalement renouvelé l’été dernier. Mais Marseille a fait beaucoup de prêts. Après, j’ai envie de dire : Pablo Longoria. Si certains joueurs doivent partir, je pense que le président est déjà sur d’autres joueurs. Pour le coup, tous les dossiers sont travaillés bien avant. Donc je ne m’inquiète pas trop par rapport à tout ce qui touche au mercato de l’OM dans les mois à venir« , a lancé Najet Rami, journaliste pour Le Phocéen.