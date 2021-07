Aujourd’hui consultant pour « football club de Marseille », Jean-Charles De Bono adresse un conseil à Pablo Longoria et l’OM pour le mercato est notamment l’attaque.

Sur le plateau de « FCM », il donne son analyse sur le mercato et conseille aux dirigeants de ne pas forcément chercher trop loin et investir sur des joueurs de Ligue 1, notamment au FC Lorient. « Si je peur conseiller un joueur à l’OM, je dirais Moffi. Il nous a explosé. C’est un super joueur. Gerson, c’est 30 millions… Un mec qui connait le championnat de France, il n’a pas besoin de temps d’adaptation. Wissa et Laurienté, ils sont venus au Vélodrome et ils nous ont tués. Ce sont des super joueurs et ce sont des profils qui j’aime beaucoup. On va chercher ailleurs mais je trouve qu’il y a des joueurs en France qui s’adapteraient plus vite et qui nous coûteraient moins cher. » A révélé l’ancien joueur.