Le très bon début de saison en Ligue 1 de l’OM fait le bonheur de René Malleville, célèbre supporter du club phocéen. Ce dernier veut même oublier l’élimination en Ligue des Champions.

« Sur les réseaux sociaux, je vois des gens qui marronnent et qui disent qu’on n’est plus en Ligue des champions. Mais on s’en bat les couilles. Si on marronne quand on gagne en Ligue 1 parce qu’on a été éliminé, on n’est jamais content… En attendant, on se promène en Ligue 1. On a fait un match terrible. Benedetto, je suis content pour lui. Il a des gestes d’attaquant. Il a aussi un rôle défensif, il n’a pas peur et j’adore ce joueur. Je suis un peu déçu par Cuisance depuis deux ou trois matchs aussi… On a dominé le match. Les changements ont été judicieux. On se retrouve sur le podium avec deux matchs de retard. Pour moi, tous les espoirs sont permis », a indiqué René Malleville sur Le Phocéen.