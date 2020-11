Il tire sur tout ce qui bouge. Lavés 3-0 à Porto, Marseille s’enfonce chaque jour un peu plus. André Villas-Boas, au bout du rouleau, dézingue tout le monde.

Douze revers. Le chiffre et triste, le record l’est d’avantage. Ce mardi, l’OM est une nouvelle fois tombé en Ligue des Champions. Comme une odeur de déjà-vu. Cette fois, c’est à Porto que les hommes d’Andre Villas-Boas ont sombré, 3 – 0 score final, une leçon. Avec cette nouvelle défaite, les Phocéens égalent la performance historique d’Anderlecht, à une marche du record. Une performance d’une telle médiocrité est si rare, qu’il est difficile de rester de marbre.

« On est là et on fait de la merde »

Après le match, l’entraîneur portugais s’est rendu en conférence de presse dévasté. En roue libre, il a complètement lâché les chevaux face à une nouvelle prestation désastreuse des siens. « Qu’est-ce que tu veux dire sur ce record ? Qu’est-ce qu’on peut faire maintenant ? C’est une honte, c’est à nous d’arrêter ça, c’est sur l’OM qu’est tombée cette merde. C’est notre parcours… Pour être faible, pour faire de la merde en Ligue des Champions, tu as déjà besoin d’être là. On est là, et on fait de la merde. C’est comme ça. Il faut absolument faire mieux, parce que c’est déjà beaucoup. »

Alors que tous les signaux sont au rouge, il faut à tout prix rebondir. Arrêter l’hémorragie, mais surtout, redorer le blason du club. « On n’est pas préoccupé par le fait de se qualifier, mais par le fait de donner une bonne image. Ça doit toucher les joueurs. Ce n’est pas normal. Je suis seulement préoccupé par le fait de donner une image un peu meilleure que ça. »

Dernier de son groupe, Marseille se doit de réagir. Rendez-vous dans deux semaines au Vélodrome, pour la revanche face à Porto.