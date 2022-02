Victorieux face au FC Metz, l’Olympique de Marseille peut remercier Arkadiusz Milik pour avoir délivré les siens d’un sublime retourné. Un véritable ouf de soulagement pour Jorge Sampaoli, satisfait de voir ses hommes forts décisifs pour apporter des points.

Plus que jamais en course pour une qualification directe en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille réalise une superbe saison. Sous la houlette de Jorge Sampaoli, les Marseillais sont conquérants et s’apprêtent à vivre une fin d’exercice mouvementée alors que les objectifs élevés sont proche d’être atteints. Ce dimanche 13 février, les Olympiens se sont adjugés un succès décisif avec une victoire obtenue à l’arrachée face au FC Metz, (1-2). Un superbe résultat offert par un bijou d’Arkadiusz Milik, rentré en cours de jeu (75′). Un scénario qui satisfait le technicien argentin qui semble souffler après 90 minutes crispantes.

« La victoire est toujours bonne et très importante. La réussite et l’actualité sont déterminants. On est dans l’obligation de gagner. Si on ne gagne pas, il y a du doute. On est contents d’avoir gagné. Je suis très content. Les joueurs que je qualifie d’absolus ont cette capacité à décider du match, dans un match qu’on a eu du mal à conclure. Je suis content pour les joueurs et l’équipe. Ce qui me préoccupe, c’est l’OM et pas un joueur en particulier. Beaucoup de gens sont contents. C’est un but exceptionnel, un but de très grande qualité marqué par un joueur de très grande qualité« , a déclaré un Jorge Sampaoli conquis en conférence de presse.