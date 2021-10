En Europa League, l’Olympique de Marseille a essuyé une nouvelle désillusion en concédant le nul sur son propre terrain face à Galatasaray. Très dominateurs, les Marseillais auraient mérité mieux mais le manque d’efficacité devant n’a pas permis d’arracher la victoire. Malgré tout, présent en conférence de presse, Alvaro Gonzalez reste extrêmement confiant.

« On doit être tranquilles. On a joué deux matchs et je crois qu’on a été très supérieurs à Galatasaray et au Lokomotiv. Il reste quatre matchs et si on gagne le prochain, on va monter au classement. Je crois que si on continue comme ça, la victoire va arriver. Parfois, tu fais mal les choses et tu gagnes. Je crois qu’à Moscou et ce jeudi, on a bien fait les choses et la victoire n’est pas arrivée. Je suis content de la manière dont on a joué. Je crois qu’on va faire les choses comme ça à Rome, et qu’on va gagner. On parlera plus tranquillement après« , a déclaré le défenseur central espagnol en conférence de presse.