Dimitri Payet est au coeur de toutes les critiques depuis le début de la saison. Cela n’a fait qu’empirer depuis la défaite de l’Olympique de Marseille face au FC Porto en Ligue des Champions (0-3) et son pénalty raté. Pascal Olmeta ne l’a lui non plus pas épargné, pointant du doigt sa prise de poids.

« J’étais en visio avec mon fils qui est au centre de formation de l’AS Monaco, et j’ai senti sa déception quand Dimitri a raté le penalty. Ça ma touché. Le pire, c’est quand tu vois les minots déçus alors que certains joueurs qui ont perdu 3-0 ont le sourire. Ça me donne envie de me mettre des gifles… Et puis, quand tu es professionnel, ce n’est pas normal de faire 100 kilos, ce n’est pas aimer son club« , a déclaré l’ancien de l’OM Pascal Olmeta dans une interview accordée à La Provence.

Payet s’était déjà pris des réflexions de nombreux consultants et ancien sportifs après la rencontre face à Porto. Mohamed Henni en avait également rajouté une couche sur Twitter en écrivant : « Payet avec son gros fessier qui penche en arrière c’est normal que le ballon part en haut. «