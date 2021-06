Prêté à Marseille pour la deuxième partie de saison, Olivier Ntcham (25 ans) n’a jamais réellement trouvé sa place au sein du 11 olympien. Du coup, le milieu de terrain français va quitter la Ligue 1, mais pourrait rapidement la retrouver.

A en croire les indications de « Foot mercato », le joueur, prêté par le Celtic Glasgow la saison dernière intéresse deux formations de Ligue 1, sans pour le moment connaître les identités des équipes. Ntcham n’a pas réussi à s’imposer dans l’entrejeu marseillais et il a besoin de se relancer pour retrouver plus de temps de jeu et de la confiance. De son côté, le Celtic Glasgow semble plutôt ouvert à la discussion pour un éventuel départ cet été. Affaire à suivre…