L’ancien coach de l’OM, de l’OL et du LOSC Rudi Garcia (58 ans) s’est engagé avec le club saoudien d’Al-Nassr.

Rudi Garcia de retour aux affaires ! Comme annoncé il y a quelques semaines, l’ancien coach de l’AS Rome s’est engagé en Arabie Saoudite avec le club d’Al-Nassr d’après la presse saoudienne comme le confirme Foot Mercato. Rudi Garcia va remplacer Miguel Ángel Russo, il devrait toucher la somme de 5,6 millions d’euros par an. Pour rappel, les dernières expériences du coach français étaient à l’OM entre 2016 et 2019 et à l’OL entre 2019 et 2021.