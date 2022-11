Buteur et sauveur de l’Olympique de Marseille, Samuel Gigot était très heureux après on but face à l’Olympique Lyonnais, qui a permis aux siens de remporter cet Olympico (1-0). Le défenseur français était déchaîné lors de la célébration de son but.

« C’est incroyable. Pour moi, c’est magnifique de marquer dans un ‘Olympico’. J’en rêvais et mon père rêvait de me voir marquer un but au Vélodrome. La première fois, il n’était pas là, j’étais très heureux de marquer devant lui. Le plus important, c’est la victoire ce soir. C’est venu naturellement. J’ai tout lâché! J’ai failli tout arracher, c’était trop beau. Nos supporters sont exceptionnels depuis le début. C’était difficile pour nous après cette contre-performance mardi en Coupe d’Europe. Le meilleur des remèdes était de gagner ce soir à la maison, face à Lyon. C’est une belle victoire », a déclaré le défenseur central marseillais après la rencontre.

