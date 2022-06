Prêté du côté du Benfica, Nemanja Radonjic est une nouvelle déception que Pablo Longoria serait prêt à céder une poignée de cacahuètes : 2M€.

Recruté par l’Olympique de Marseille en août 2018 pour la somme importante de 12 millions d’euros, Nemanja Radonjic n’est jamais parvenu à s’imposer sur la Canebière et enchaîne les prêts depuis plusieurs saisons. Après une tentative du côté de l’Hertha Berlin, le Serbe est reparti en prêt à Lisbonne, au Benfica, où il n’a disputé que 11 rencontres toutes compétitions confondues pour un total de 342 petites minutes. Un bien maigre bilan qui ne convaincra pas l’écurie portugaise de le conservait et qui forcera Pablo Longoria a retrouvé un nouvel indésirable dans son vestiaire.

De retour au sein de l’écurie phocéenne, Nemanja Radonijc ne sera pas conserver par l’OM qui tentera de le vendre à n’importe quel prix. D’après les dernières révélations de Mozzart Sport, l’Etoile Rouge de Belgrade serait prête à rapatrier son ancien poulain et aurait d’ores et déjà entamé les premiers contacts avec la direction olympienne pour tenter de devancer toute autre concurrence. Ravi de cet intérêt, Pablo Longoria ne réclamerait que 2 millions d’euros et 40% à la revente pour le céder. A un an de la frein de son contrat, sa valeur marchande n’est plus aussi élevée que par le passé mais son important salaire pourrait gêner le club serbe. Des pistes en Italie et en Espagne sont également évoquées.

« Mon avenir ? Je ne sais pas, honnêtement. J’ai encore un an de contrat avec Marseille, je ne sais rien. Maintenant j’ai un rassemblement de l’équipe nationale, donc je verrai après ça. Un retour à l’Étoile rouge de Belgrade ? Pour être honnête, je n’y crois pas pour le moment. J’ai dit que je reviendrais un jour, ce n’est qu’une question de temps… », avait-il déclaré en mai dernier à l’issue de la finale de Coupe de Serbie entre l’Etoile Rouge et le Partizan.