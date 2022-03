Fauteur de troubles dimanche soir pendant le match OM – Nice, le jeune streaker a été condamné à six mois de prison ferme.

Un but qui coûte cher. Ce mardi, le supporter qui a pénétré dimanche sur la pelouse du Orange Vélodrome lors de la rencontre OM-Nice (2-1) et y a marqué un but, a été condamné à six mois de prison ferme. Le jeune homme de 21 ans, a également écopé d’une interdiction de stade pendant trois ans. Devant le tribunal, le prévenu a confié qu’il n’était jamais allé au stade avant cette affaire.

« Son avocat entend saisir un juge d’application des peines pour faire convertir les six mois ferme en heures de travail d’intérêt général ou en jours-amende », précisent dans leurs colonnes nos confrères de L’Equipe.