Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang suit de près l’actualité du club phocéen et conseille même le recrutement du Nîmois Zinedine Ferhat.

L’ex-attaquant, a donc répondu à la consultation lancée auprès des supporters, par le club phocéen pour permettre à chacun de voter, pour la recrue, qui représenterait la meilleure affaire possible. Et pour Niang, un joueur algérien, ferait l’affaire. Il s’agit de Zinedine Ferhat. « Pour moi ce serait Zinedine Ferhat, excellent joueur ! Bientôt à l’OM, j’espère. En tout c’est mon choix numéro 1, » a écrit le Sénégalais sur Twitter. Auteur de 6 buts et 10 passes décisives, en 33 matchs de Ligue 1, la saison dernière sous les couleurs de Nîmes, Zinedine Ferhat, désire quitter les Crocos. Il est sous contrat jusqu’en juin 2022.

Africa Top Sports