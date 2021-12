Buteur ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de France avec les Girondins de Bordeaux face aux Jumeaux de Zoisia.

Justement le buteur bordelais a fait un retour sur sa carrière et son mercato lui qui n’est pas passer loin de rejoindre l’OM il y a quelques saisons. « Cet épisode a cassé quelque chose. Je ne me suis pas caché. La moindre des choses, c’était de dire la vérité, pas de faire un coup en douce, pour que le club ait le temps de se retourner. Certains me disaient que Rennes jouait la Ligue des Champions mais je ne partais pas parce que Rennes était nul. J’ai toujours voulu jouer à Marseille, je l’ai toujours dit. Je sentais que c’était le moment pour moi. J’avais eu une discussion avec Zubizarreta, le directeur sportif. Quand ça ne s’est pas fait, pour X ou Y raisons, j’ai senti qu’à Rennes, on ne me regardait plus de la même façon. Ça ne m’a d’abord pas gêné, j’ai rejoué, mais en janvier j’ai senti que c’était la fin. Je n’avais plus la flamme. » A déclaré l’ancien rennais dans les colonnes de « Sud-Ouest. »