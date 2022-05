Samir Nasri a donné quelques conseils au président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria pour le prochain mercato estival qui débute dans une dizaine de jours.

Ancien joueur de l’OM, d’Arsenal ou encore du FC Séville et aujourd’hui consultant pour la télévision française et notamment pour Canal+, Samir Nasri a dévoilé quelques conseils sur le mercato qui attend le club phocéen. Selon Nasri, la clef sera de recruter malin et pourquoi pas faire de jolis coups. « Il faut recruter malin. Je pense qu’il faut recruter en France, avec des joueurs qui se sont révélés. Après, dans les grands clubs, les joueurs qui jouent un peu moins, faire des coups grâce au réseau de Pablo Longoria« , a confié l’ancien joueur d’Arsenal sur le plateau du ‘Canal football club.’