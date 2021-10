Pour Samir Nasri, le jeune 6 de l’OM doit prolonger son contrat pour ne pas quitter son club formateur gratuitement.

Invité du débat FCM cette semaine, l’ancien Marseillais Samir Nasri a donné quelques conseils au jeune Boubacar Kamara. Particulièrement convoité durant le dernier mercato, le milieu défensif est resté au club, avant de peut-être rejoindre la Premier League en 2022.

« Quand j’ai vu les clubs qui le voulaient cet été, je lui dis ‘reste à Marseille’. Tu pars de Marseille si c’est vraiment pour faire un bond en avant, qui va t’aider dans ta carrière, pour tes ambitions. Aujourd’hui, tu as plus d’exposition si tu fais une grande saison à Marseille que si tu vas dans un club moyen de Premier League. Alors, ok, le salaire sera plus important en Premier League, mais quand tu as 21 ans et que tu es sûr de toi, que tu sais que tu vas gagner de l’argent quoi qu’il arrive, donc tu fais le choix de la stabilité. C’est ton club formateur, ta ville, tu as grandi ici, tu ne peux pas partir gratuitement. Pars et quand tu reviens au club, tout le monde est content de te voir et tu sais que tu ne leur as pas fait un bébé dans le dos »