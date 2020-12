Décevant depuis son arrivée au club, le Japonais Yuto Nagatomo est très loin d’avoir gagné sa place dans le onze d’André Villas-Boas.

En s’imposant (2-1) face à l’AS Monaco ce week-end, l’Olympique de Marseille a poursuivi son excellente série en Ligue 1. Une performance qui fait du bien au moral des supporters, toujours hantés par le parcours désastreux des hommes d’André Villas-Boas en Ligue des champions. Et pour enchaîner les victoires en championnat, l’OM devra compter sur ses recrues de l’été, à commencer par l’expérimenté Yuto Nagatomo. Un pari déjà perdant d’après le journaliste Azir Said Mohamed Cheikh.

“On a un Nagatomo qui est très moyen. Avec ce poste d’arrière gauche, on a une incapacité à trouver une doublure ou un concurrent solide à Amavi. C’est le symbole de cette mauvaise gestion en terme de transferts des nouveaux dirigeants. C’est terrible”, a-t-il confié sur les réseaux sociaux. Il a également ajouté que le club phocéen devrait faire un peu plus confiance aux joueurs issus du centre de formation à l’avenir. Un choix qui s’avèrerait, qui plus est, plus rentable économiquement pour le club.