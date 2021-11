C’est la question que tout le monde se pose ! L’Olympique de Marseille est-il à vendre ? Selon Thibaud Vézirian, la réponse est oui et ceux depuis plusieurs mois. Mais aujourd’hui Romain Molina livre ses vérités.

Connu pour ne pas faire de langue de bois et même raconter de nombreuses histoires dans le football, Romain Molina a participé à un live via Twitter avec ses abonnés. Dans celui-ci, il a répondu aux questions des internautes et parle notamment de la vente de l’Olympique de Marseille. Selon lui, le club n’est pas à vendre mais surtout les Saoudiens n’ont jamais eu pour idée de le racheter à Frank McCourt le propriétaire actuel.

« L’OM, il faut le laisser en Ligue des champions pour le vendre. Donc je n’ai toujours pas changé ma position depuis un an et demi. C’est toujours le cas, même les pas avec le reste. Mais voilà pourquoi les gens ils disaient, pourquoi l’OM a réinvesti cet été, c’est que le OM en a besoin économiquement. Parce que si tu veux que ton club soit attirant au niveau économique et obtenir une meilleure offre et bah tu as besoin de ça. C’est aussi simple que ça. Voilà, voilà ce que je peux dire, ne vous enflammez pas. Après je n’ai rien dit d’autre, c’est le plan qu’ils ont. Et ce qui est logique aussi parce que ton club, il faut qu’il soit le plus haut donc c’est normal et bonne chance évidemment à l’Olympique de Marseille à ce niveau-là », a déclaré le journaliste, écouté également par certains joueurs de l’OM durant son live.