“Les amiiiiiiiiiiiiiiis ce soir c’essssst match !”

Oui, Mohamed Henni va bien commenter le match de l’Olympique de Marseille face à Manchester City, ce mardi soir, pour le compte de la 2ème journée de la Ligue des Champions. Le Youtubeur sera en direct sur Winamax TV pour les commentaires de cette rencontre.

Connu pour ses débriefs sur Youtube, Mohamed Henni va donc animer la rencontre avec ses commentaires. “Éloignez les enfants car c’est sans filtre que Momo arrive dans les studios pour vous faire vivre cette rencontre de la deuxième journée de Ligue des Champions. Féru de paris sportifs autant que de football, vous pouvez compter sur lui pour pronostiquer en direct sur le match et vous offrir des paris gratuits… Tout ça, bien évidemment, dans le but de mettre la daronne à l’abri !”, a lâché Winamax dans un communiqué. Reste maintenant à savoir si Mohamed Henni cassera les télévisions du studio en fin de match. L’émission sera diffusée en direct sur Youtube, Periscope, Facebook Live et Molotov.