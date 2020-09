L’influenceur Mohamed Henni a attaqué le physique de Dimitri Payet sur les réseaux sociaux.

D’une grande violence. En difficulté depuis le début de saison en Ligue 1, Dimitri Payet fait face à de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Le Youtubeur Mohamed Henni a lourdement taclé le physique du milieu de terrain offensif dans sa dernière vidéo postée sur son compte. Mieux vaut éviter les réseaux sociaux en ce moment pour le joueur de l’OM.

“Dimitri boulettes, tu n’arrives même plus à courir. Tu fais 600 kilos, tu as le cul à Kylie Jenner Payet, la vie de ma mère (…) Tu fais une accélération, tu vomis, il me fout la haine Payet. Après la vache qui rit, on a la vache qui rate. Tu ressembles au sumo dans Street Fighter, il y en a marre de toi. Nul Dimitri Payet, espèce de Père Dodu. Il ne faut pas répondre sur Instagram Payet, il faut que tu répondes sur le terrain”, a indiqué le Youtubeur dans sa dernière vidéo après le match contre Metz.