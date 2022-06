Courtisé par l’Olympique de Marseille et le Betis, Mohamed-Ali Cho aurait pris la décision de rejoindre la Real Sociedad au détriment des approches olympiennes. Il quittera le SCO Angers cet été.

Piste importante de Pablo Longoria et de l’Olympique de Marseille, Mohamed-Ali Cho, (32 matchs et 4 buts en Ligue 1 cette saison) devrait snober les approches phocéennes. Un dossier que le président espagnol avait pourtant tenté d’anticiper avec un accord rapide trouvé avec le SCO Angers mais le deal a bloqué avec le joueur et son entourage. A 18 ans, le Français aurait été séduit, selon les informations de Mundo Deportivo, par l’intérêt exprimé par la Real Sociedad. Un accord aurait d’ores et déjà était trouvé autour d’un contrat de 5 ans. Son transfert rapportera 12 millions d’euros à l’écurie angevine.