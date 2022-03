Plus que satisfait de l’évolution de William Saliba, l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria souhaitent le conserver. L’Espagnol a entamé des discussions avec la direction d’Arsenal.

Prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille, William Saliba s’est rapidement imposé comme un titulaire en puissance. Auteur d’une excellente saison avec 35 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Français a conquis toute la Canebière. Prêté sans option d’achat et évalué à 24 millions d’euros par Transfermarkt, il sera difficile pour l’OM de le conserver. Une entreprise que souhaite mener Pablo Longoria. Le fin négociateur espagnol pourrait réaliser un énième tour de magie.

« C’est une question à trois. Pour le club propriétaire du joueur, Arsenal, le joueur et l’OM. Il faut voir nos possibilités. Il est très bien ici, on est très satisfaits de ses performances. William est l’un des meilleurs jeunes défenseurs que j’ai vus dans ma carrière. Après, tout dépend des trois parties. C’est une vraie question de valeur, de marché. Mais on a des relations extraordinaires avec Arsenal« , a confié Pablo Longoria, président de l’OM, dans des propos recueillis par La Provence.