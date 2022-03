Buteur de la sélection polonaise et l’Olympique de Marseille Arkadiusz Milik s’est blessé il y a quelques heures avec sa sélection lors du match amical face à l’Ecosse.

Comme révélé sur notre site, l’attaquant marseillais a été contraint de sortir de la partie après 26 minutes de jeu. Après le match, son nouveau sélectionneur Czeslaw Michniewicz s’est voulu rassurant en conférence de presse : « Arek s’est fait mal avant le match. Il a ressenti une gêne musculaire à la cuisse. Arek m’a dit que ce n’était pas grave. Il s’est juste senti mal à l’aise et a demandé le changement. Heureusement, il n’a pas joué plus et n’a pas déchiré son muscle. On va tout faire pour qu’il soit là mardi. » Bonne nouvelle donc pour la Pologne et pour l’OM à l’aube de son sprint final.