Attaquant de l’Olympique de Marseille Arkadiusz Milik est revenu sur son avenir et il espère être en mesure de suivre le même chemin qu’un certain Karim Benzema.

« Il n’y a pas eu une telle compétition dans l’attaque de l’équipe nationale depuis des années. Les attaquants polonais marquent de nombreux buts, et ces dernières années, j’ai été exclu par des blessures lors de matches de l’équipe nationale, ce qui a permis à d’autres de jouer. Mais, je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d’une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste« , a lâché le polonais qui affronte actuellement la Belgique à Bruxelles en Ligue des nations avec sa sélection. Milik a également annoncé vouloir rester au club pour la saison prochaine.