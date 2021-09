Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce samedi après-midi avant d’évoquer le choc face au Stade Rennais en Ligue 1 ce dimanche. Il parle d’Arkadiusz Milik et pense que le buteur polonais est encore un peu trop juste.

« Non, je ne pense pas qu’il sera là. Il est sur la fin de son processus de récupération, mais on ne veut pas prendre de risques, commettre des erreurs qui allongeraient cette période d’indisponibilité. Sur ce qu’il va apporter dans le jeu ? Vous avez eu un large aperçu la saison dernière. C’est un attaquant qui peut redescendre d’un cran pour apporter dans la construction du jeu, il peut prendre la profondeur aussi… Sa hauteur sur le terrain peut changer. Mais il ne va pas rendre notre idée de jeu collective plus difficile. On est toujours très contents d’avoir un aussi bon joueur dans l’équipe. » Milik pas apte pour Rennes et pourquoi pas pour le déplacement à Angers mercredi soir.