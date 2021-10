Arkadiusz Milik fait son retour ! Éloigné des terrains quelques temps pour une blessure au genou, le joueur de 27 ans commence à retrouver son niveau. L’avant-centre polonais s’en est dit conscient et a demandé du temps.

« Il me faut encore quelques matchs pour que je retrouve le rythme. C’est vrai que je n’ai pas beaucoup joué. C’était un moment difficile pour moi, parce que je suis blessé au dernier match alors que j’étais bien en championnat et j’ai raté l’Euro. C’est quelque chose d’assez lourd. Mais je me sens bien maintenant. J’essaie d’écouter mon corps, mais je pense qu’il faudra encore un peu de patience », a déclaré le joueur en conférence de presse.