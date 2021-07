Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est revenu sur l’avenir de son attaquant polonais Arkadiusz Milik qui devrait rester au club.

En conférence de presse il y a quelques heures, le patron espagnol de l’OM évoque l’avenir de Milik et tient à le remercier pour son professionnalisme. « L’avenir de Milik ? Comme je l’ai déjà dit, je n’ai pas une boule de cristal. Mais c’est un joueur de l’OM, un joueur très engagé avec l’OM. Ce qu’il a fait avant l’Euro, en prenant en considération la situation du club et sa santé, de ne pas forcer pour aller à l’Euro et bien commencer le championnat avec nous, c’est un geste que l’on considère comme très fort, je dois le remercier pour ça. Je l’ai fait personnellement. Le niveau d’engagement qu’il a avec le club est haut, en tant qu’institution il faut l’en remercier. » Voilà qui devrait faire plaisir à l’ancien avant-centre du Napoli.