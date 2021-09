Ce dimanche, l’Olympique de Marseille défie le RC Lens sur la pelouse du Stade Vélodrome dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Un match toujours sans Arkadiusz Milik.

Toujours blessé depuis le début de la saison, l’international polonais serait même tout proche d’un retour sur les terrains comme l’a précisé son entourage qui se veut rassurant. « Tout est OK à ce niveau, il n’y a aucun mystère. Il lui manque juste quelques jours pour parfaire sa condition athlétique et éviter un éventuel pépin musculaire au moment de reprendre. Il s’agit d’avoir une évaluation optimale. » Peut-on lire dans « l’Equipe. » Milik est attendu avec impatience même si pour le moment Bamba Dieng fait plus que le boulot en pointe de l’attaque marseillaise.